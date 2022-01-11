Дороги Курска от снега убирают 170 машин

Ночью на улицах Курска работали 33 единицы снегоуборочной техники Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В администрации области сообщают, что на автомобильных дорогах регионального значения в уборке снега задействовано 170 машин. Трассы обрабатываются противогололедными материалами.

Также убирают от снега и улицы города – на них работает снегоуборочная и специализированная техника. В первую очередь проводится расчистка основных магистралей, так как по ним движется общественный транспорт, затем – второстепенных улиц.

Ночью на улицах Курска работали 33 единицы снегоуборочной и специализированной техники.

Оставить заявку на расчистку снега в районах и городах области можно по номеру +7(4712) 70-01-50 или +7 (919) 130-34-13.