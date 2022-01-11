Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 января 2022 7:41

Куряне снова жалуются на едкий запах

Неприятно пахнет в районе улиц Энергетиков и Серегина
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Едкий запах может быть связан с выбросами предприятия

Едкий запах может быть связан с выбросами предприятия

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Результаты мониторинга ситуации на территории вблизи предприятия «Экотекс» направлены в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора, сообщили в администрации региона.

- Жалобы местных жителей на резкий запах в районе улиц Энергетиков и Серегина 4, 5, 6 и 8 января подтвердились. Наличие в воздухе едкого запаха, похожего на выбросы от производственной деятельности предприятия, зафиксировали специалисты областного комитета природных ресурсов, которые выезжали по обращениям курян для контроля ситуации. Составлены акты, - пояснили в Доме Советов.

Предприятие «Экотекс» – объект федерального надзора, поэтому материалы мониторинга направлены в Росприроднадзор. Ожидается, что надзорное ведомство в ближайшее время проведет внеплановую проверку.