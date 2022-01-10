В Курске пройдет этап Всероссийской олимпиады школьников

Олимпиада пройдет по 24-м общеобразовательным предметам Фото: Архив "КП"

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников пройдет по 24-м общеобразовательным предметам.

Так, 11 – 12 января куряне свои знания смогут проверить во французском языке, 13 января – в литературе, 14 января – в русском языке, 15 и 17 января - в информатике.

Принять участие в олимпиаде смогут участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое количество баллов, а также победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего учебного года.

Время начала всех соревнований – 9.00.