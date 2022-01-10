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Общество10 января 2022 16:02

В Курске пройдет этап Всероссийской олимпиады школьников

Интеллектуальные соревнования начнутся завтра, 11 января, и продлятся до 25 февраля
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Олимпиада пройдет по 24-м общеобразовательным предметам

Олимпиада пройдет по 24-м общеобразовательным предметам

Фото: Архив "КП"

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников пройдет по 24-м общеобразовательным предметам.

Так, 11 – 12 января куряне свои знания смогут проверить во французском языке, 13 января – в литературе, 14 января – в русском языке, 15 и 17 января - в информатике.

Принять участие в олимпиаде смогут участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое количество баллов, а также победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего учебного года.

Время начала всех соревнований – 9.00.