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Общество10 января 2022 15:18

Курская область получит около 13 млн рублей на развитие школьного туризма

Такую субсидию региону выделит Правительство РФ
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Сейчас идет разработка детального плана работы

Сейчас идет разработка детального плана работы

Фото: Архив "КП"

Как сообщают в администрации области, в 2022 году в России уделят особое внимание развитию туризма для детей школьного возраста. Уже разработан комплекс мер для его популяризации и повышения доступности. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

В этом году в качестве пилотных было определено 18 регионов, среди них - Курская область. Из федерального бюджета она получит почти 13 млн рублей.

Сейчас профильные ведомства разрабатывают детальный план работы.