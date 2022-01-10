Курская область получит около 13 млн рублей на развитие школьного туризма

Сейчас идет разработка детального плана работы Фото: Архив "КП"

Как сообщают в администрации области, в 2022 году в России уделят особое внимание развитию туризма для детей школьного возраста. Уже разработан комплекс мер для его популяризации и повышения доступности. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

В этом году в качестве пилотных было определено 18 регионов, среди них - Курская область. Из федерального бюджета она получит почти 13 млн рублей.

Сейчас профильные ведомства разрабатывают детальный план работы.