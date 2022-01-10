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Общество10 января 2022 14:58

В Курске нашли нарушения в расчистке дворов от снега

В городе продолжают контролировать качество уборки территорий от обильных осадков и наледи
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В Курске продолжают бороться с последствиями снегопада

В Курске продолжают бороться с последствиями снегопада

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 10 января, было проверено 120 территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

- В результате обследования было выдано 17 уведомлений о необходимости навести порядок на обслуживаемых территориях, - информирует заместитель председателя комитета ЖКХ Алексей Шарапов. - Уведомления получили ООО «Курский двор», ООО «УК Парковая», ООО «УК Гарант», ООО «Комцентр» и ООО «УК Курск Центр».

Сообщается, что в случае неисполнения обязанностей, руководителей этих УК привлекут к административной ответственности.