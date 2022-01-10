В Курске дорожники круглосуточно убирают снег

В Курске продолжаются обильные снежные осадки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжается борьба с последствиями снегопада. Так, сообщается, что на улицах города работает 44 единиц техники. В круглосуточном режиме они убирают оживленные автодороги и магистрали. Основной упор делают на расчистке лестниц, пешеходных переходов, остановок и подходов к ним. За ночь на дороги Курска нанесли более двух тысяч тонн песко-соляной смеси.

В парках и скверах работают 31 человек и восемь единиц техники: вывозят мусор, расчищают дорожки и выполняют противогололедную обработку.

Тем временем синоптики прогнозируют, что снегопады на этой неделе продолжатся.