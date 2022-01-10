В Курской области директор одной из школ идет под суд из-за взятки

Курянин ежемесячно получал деньги от одного из учителей Фото: Архив "КП"

Золотухинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области, завершено расследование уголовного дела в отношении директора школы, обвиняемого в получение взятки за незаконные действия.

По версии следствия, в период с сентября 2020 по июнь 2021 года мужчина ежемесячно получал от одного из учителей школы за общее покровительство бездействия по выполнению обязанностей классного руководства взятку в размере 2 300 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.