В Курской области за сутки коронавирусом заразились 69 человек

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 10 января, в Курской области заразились коронавирусом еще 69 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 35, Железногорск – 10, Льгов – 4, Курский, Октябрьский – по 3, Беловский, Большесолдатский, Золотухинский и Рыльск – по 2, Касторенский, Обоянский, Рыльский, Тимский, Фатежский, Щигры по одному. Всего в регионе зарегистрировано 82 637 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1156 человек, на ИВЛ – 85 (5 – инвазивная, 80 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2084 человека. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 639 346 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 617 137.