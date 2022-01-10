По Курску проедет «Елочное такси»

Новогодние праздники завершаются Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках проекта «Елки-Щепки» волонтеры-экологи организуют выезд «Елочного такси».

Организаторы акции будут собирать у курян хвойные деревья, которые приобретались к новогодним праздникам. Принимаются деревья без мишуры и игрушек.

Первый выезд состоится 15 января. Елки и сосны можно принести волонтерам на следующие точки:

10:00 -10:20 - вход в кинотеатр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А)

10:30 - 10:50 - парковка около дома № 62 по проспекту Вячеслава Клыкова.

11:00 - 11:20 - парковка ТЦ "Бумеранг" (ул.Студенческая, 20А)

11:40 - 12:00 - площадка около ТЮЗа (переулок Блинова, 2А)

12:10 - 12:30 - улица Челюскинцев, 25

12:50 - 13:10 - парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии (1-я Вишнёвая улица, 1)