Под Курском на пожаре погиб человек

К моменту прибытия пожарных огонь унес жизнь человека
Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
Вечером 9 января в Курской области сгорел жилой дом.
На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №24 Глушковского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.
Пожар удалось потушить около половины девятого вечера.
Огонь охватил пристройку к жилому дому на площади 20 квадратных метров. Обнаружен кремированный труп.
Пожар тушили 18 человек и шесть единиц техники.