Под Курском на пожаре погиб человек

К моменту прибытия пожарных огонь унес жизнь человека Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Вечером 9 января в Курской области сгорел жилой дом.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №24 Глушковского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Пожар удалось потушить около половины девятого вечера.

Огонь охватил пристройку к жилому дому на площади 20 квадратных метров. Обнаружен кремированный труп.

Пожар тушили 18 человек и шесть единиц техники.