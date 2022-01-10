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Происшествия10 января 2022 9:02

Под Курском на пожаре погиб человек

Трагедия произошла в Глушковском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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К моменту прибытия пожарных огонь унес жизнь человека

К моменту прибытия пожарных огонь унес жизнь человека

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Вечером 9 января в Курской области сгорел жилой дом.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №24 Глушковского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Пожар удалось потушить около половины девятого вечера.

Огонь охватил пристройку к жилому дому на площади 20 квадратных метров. Обнаружен кремированный труп.

Пожар тушили 18 человек и шесть единиц техники.