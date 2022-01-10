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Происшествия10 января 2022 5:57

В ДТП в Курске пострадали пять человек

Авария произошла на ПЛК
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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ДТП случилось около десяти часов вечера

ДТП случилось около десяти часов вечера

Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 9 января около десяти часов вечера. 24-летний водитель автомобиля ВАЗ 2112 ехал по проспекту Ленинского Комсомола со стороны Льговского поворота в направлении второго Промышленного переулка Курска. В районе дома 52 он врезался в ВАЗ 2131, за рулем которого был 48-летний водитель. Автомобиль ехал во встречном направлении.

- В ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗ 2112, а также водитель и два пассажира ВАЗ 2131, из них один - ребенок 12-и лет, - рассказали в ГИБДД региона.

Пострадавшие доставлены в больницу.