За сутки ковид подтвердился у 64 курян

В регионе действует режим повышенной готовности по ковид
Фото: Светлана ВОЛКОВА
По данным оперштаба на 9 января с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 82 568 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 64 - за последние сутки.
По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид в регионе скончались 2 080 человек.
В том числе за последние сутки - мужчина 61 года, женщины 54, 70, 71, 81, 84 лет.
Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.