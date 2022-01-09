За сутки ковид подтвердился у 64 курян

В регионе действует режим повышенной готовности по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 9 января с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 82 568 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 64 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид в регионе скончались 2 080 человек.

В том числе за последние сутки - мужчина 61 года, женщины 54, 70, 71, 81, 84 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.