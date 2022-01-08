На место аварии теплосети в Курске выехало руководство МЧС, города и области

На место ЧП выехало руководство региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов, начальник ГУ МЧС России по Курской области Иван Лунев, и.о. главы Курска Николай Цыбин, находятся на проспекте Дружбы, где компания «Квадра» второй день ведет ремонт теплосетей.

8 января губернатор Курской области Роман Старовойт на месте ремонтных работ на участке трубопровода на северо-западе Курска проведет заседание координационного штаба с участием всех ответственных служб., сообщили в администрации региона

Как ранее сообщала КП, аварийные бригады с 7 января устраняют порыв на теплосетях Северо-Западного района Курска.

- В устранении аварии теплосети по проспекту Дружбы задействованы две ремонтных бригады и 10 единиц спецтехники компании «Квадра». Предварительно порыв на теплосети планируют устранить к 20:00, - сообщили в администрации области.

В настоящее время без отопления остаются 196 домов Северо-Западного микрорайона.