В Курске без отопления остаются 196 многоэтажек

Ремонт теплосети ведет "Квадра" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Аварийные бригады с 7 января устраняют порыв на теплосетях Северо-Западного района Курска.

- В устранении аварии теплосети по проспекту Дружбы задействованы две ремонтных бригады и 10 единиц спецтехники компании «Квадра». Предварительно порыв на теплосети планируют устранить к 20:00, - сообщили в администрации области.

В настоящее время без отопления остаются 196 домов Северо-Западного микрорайона. Жильцы могут обращаться с просьбой о предоставлении обогревателей по телефону 112, сказали в Доме Советов.

Ранее КП сообщала о повреждении линии электропередачи в Северо- Западном микрорайоне Курска.

- Ремонтные бригады переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения. Уже сейчас свет появляется в домах. После восстановления электроснабжения будет определен поврежденный участок и выведен в ремонт, сказали в администрации региона.