В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1027 курян

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1027 человек, на ИВЛ – 80 (семь – инвазивная, 73 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 7 января с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 82 443 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 63 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид скончались 2 067 курян. В том числе за последние сутки - женщины 61, 63, 65, 65, 70 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито в регионе 638 312 человек.

Из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 616 120.