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Происшествия7 января 2022 13:43

В Курске на ряде улиц отключили горячую воду и тепло

Завершить ремонт "Квадра" намерена в полночь
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Без тепла и горячей воды на Рождество остались тысячи курян

Без тепла и горячей воды на Рождество остались тысячи курян

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Специалисты «Квадры» обнаружили высокий расход подпитки на участке сети по улице Студенческой. Необходим ремонт, иначе это может привести к более масштабной проблеме, сообщили в администрации региона.

На время работ 7 января с 15:30 до 24:00 будет приостановлена подача отопления и горячей воды по следующим адресам:

ул. Студенческая (чётная сторона);

ул. 50 лет Октября, 96, 96а;

пр-т Хрущёва;

Майский б-р;

ул. Мыльникова;

ул. Бойцов 9-й Дивизии;

ул. Косухина;

ул. Воробьева;

пр-т В. Клыкова