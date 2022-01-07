В Курске на ряде улиц отключили горячую воду и тепло

Без тепла и горячей воды на Рождество остались тысячи курян
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Специалисты «Квадры» обнаружили высокий расход подпитки на участке сети по улице Студенческой. Необходим ремонт, иначе это может привести к более масштабной проблеме, сообщили в администрации региона.
На время работ 7 января с 15:30 до 24:00 будет приостановлена подача отопления и горячей воды по следующим адресам:
ул. Студенческая (чётная сторона);
ул. 50 лет Октября, 96, 96а;
пр-т Хрущёва;
Майский б-р;
ул. Мыльникова;
ул. Бойцов 9-й Дивизии;
ул. Косухина;
ул. Воробьева;
пр-т В. Клыкова