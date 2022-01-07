В Курске на ряде улиц отключили горячую воду и тепло

Без тепла и горячей воды на Рождество остались тысячи курян Фото: Светлана ВОЛКОВА

Специалисты «Квадры» обнаружили высокий расход подпитки на участке сети по улице Студенческой. Необходим ремонт, иначе это может привести к более масштабной проблеме, сообщили в администрации региона.

На время работ 7 января с 15:30 до 24:00 будет приостановлена подача отопления и горячей воды по следующим адресам:

ул. Студенческая (чётная сторона);

ул. 50 лет Октября, 96, 96а;

пр-т Хрущёва;

Майский б-р;

ул. Мыльникова;

ул. Бойцов 9-й Дивизии;

ул. Косухина;

ул. Воробьева;

пр-т В. Клыкова