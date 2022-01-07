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Звезды7 января 2022 13:41

Курян приглашают на концерт и поэтический вечер

Мероприятия пройдут в "Звездном"
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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14 января в 19:00 пройдет концерт "Жизнь моя, кинематограф"

14 января в 19:00 пройдет концерт "Жизнь моя, кинематограф"

Фото: Светлана ВОЛКОВА

14 января в 19:00 пройдет концерт «Жизнь моя, кинематограф. Популярные мелодии кино». Артисты «Звездного» исполнят популярные мелодии и песни, как из известных отечественных кинолент, так и саундтреки из зарубежных фильмов.

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