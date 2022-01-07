Курян приглашают на концерт и поэтический вечер

14 января в 19:00 пройдет концерт "Жизнь моя, кинематограф" Фото: Светлана ВОЛКОВА

14 января в 19:00 пройдет концерт «Жизнь моя, кинематограф. Популярные мелодии кино». Артисты «Звездного» исполнят популярные мелодии и песни, как из известных отечественных кинолент, так и саундтреки из зарубежных фильмов.

21 января в 19:00 зрителей ждет музыкально-поэтический вечер «Я, конечно, вернусь...», посвященный творчеству Владимира Высоцкого.

Зрители услышат известные и всеми любимые песни и стихи легендарного барда в исполнении артистов «Звездного».

Владельцы Пушкинской карты в возрасте от 14 до 22 лет могут приобретать билеты в учреждения культуры за государственный счет, который с 1 января увеличен до пяти тысяч рублей.