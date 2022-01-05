Роман Старовойт и Николай Цыбин проверили, как убирают снег в Курске

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

4 января губернатор региона Роман Старовйот и исполняющий обязанности мэра Курска Николай Цыбин провели рейд по уборке снега во дворах и на дорогах областного центра.

В маршрут поездки были включены ряд адресов, по которым поступали обращения горожан - проверяли, как убирают дороги, придомовые территории, тротуары, остановочные комплексы и подходы к ним в микрорайоне Волокно, на улице Энгельса, Мирном проезде, проспектах Победы, Дериглазова и Дружбы.

Николай Цыбин сообщил, что дорожники и коммунальщики работают в круглосуточном режиме. По ночам на городские дороги выходит в среднем 35 единиц техники, днем - порядка 50-55. Есть еще техника в резерве и при необходимости ее количество увеличат.

Убранный снег дорожники вывозят преимущественно ночью.

Однако Роман Старовойт был доволен не всем.

- Есть вопросы к управляющим компаниям, ТСЖ и владельцам коммерческих зданий. Не везде вверенная им территория должным образом очищена от снега и обработана от гололеда. Также подрядные организации не успевают сразу вывезти весь снег с улиц, - сказал глава региона.

Он также отдельно поручил к концу новогодних каникул подготовить проходы и подъезды к школам, детским садам и другим соцобъектам.