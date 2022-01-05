В 2021 году 11 курских детей получили помощь фонда «Круг добра»

В 2022 году препаратами обеспечат еще семь детей с тяжелыми редкими заболеваниями Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Дорогостоящие лекарства предоставлены пациентам со спинальной мышечной атрофией, мукополисахаридозом четвертого типа, нейрональным цероидным липофусцинозом.

В этом году препаратами будут обеспечены еще семь детей с тяжелыми редкими заболеваниями. Уже получены лекарства на 218,4 млн рублей.

- Сегодня ровно год как фонд «Круг добра» был создан по инициативе президента Владимира Путина. Поздравляю с первой годовщиной. Спасибо всем, кто работает в фонде. Вы делаете большое и важное дело! -