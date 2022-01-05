В Курской области за сутки от коронавируса скончались четыре человека

Режим повышенной готовности по ковид в регионе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По оперативным данным оперштаба на 5 января в регионе от коронавируса скончались 2056 человека.

В том числе за последние сутки – мужчины – 41, 79, 82 года; женщины – 60 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1037 человек, на ИВЛ – 88(6 – инвазивная, 82– неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито человека 637 417, из них полностью завершили вакцинацию – 614 891.