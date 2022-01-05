В Курской области число новых случаев коронавируса снизилось до 65

По данным оперштаба на 5 января, в Курской области заразились коронавирусом еще 65 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 37, Курчатовский - 5, Тимский - 3, Золотухинский, Курский, Мантуровский, Октябрьский, Рыльский, Черемисиновский и Железногорск - по 2, Беловский, Льговский, Медвенский, Пристенский, Советский, Суджанский - по одному. Всего в регионе зарегистрировано 82 319 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1037 человек, на ИВЛ – 88(6 – инвазивная, 82– неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2056 человека. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито человека 637 417, из них полностью завершили вакцинацию – 614 891.