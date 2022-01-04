Еще шесть курян скончались от коронавируса

Печальная статистика продолжает пополняться Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По оперативным данным оперштаба на 4 января в регионе от коронавируса скончались 2052 человека.

В том числе за последние сутки – мужчины – 65, 85 лет; женщины – 61, 69, 71 год. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1027 человек, на ИВЛ – 87(6 – инвазивная, 81– неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито человека 637 027, из них полностью завершили вакцинацию – 614 468.