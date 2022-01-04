Курское Экотакси будет принимать елки

Деревья, отданные на переработку, должны быть без украшений Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В рамках проекта «Ёлки-Щепки» 15-го и 23-го января Экотакси заберёт от всех желающих живые хвойные деревья, чтобы затем подарить им новую жизнь. Утилизированные правильно елки, сосны, пихты, будут перемолоты в щепу, а затем отправлены на подстилки для животных.

Так, с пятого января новогоднее дерево можно оставить на контейнерных площадках по адресам:

ул. Союзная, д. 25

ул. Заводская, д. 27 (рядом с гаражным кооперативом)

пр. Клыкова, д. 4 (за парковкой ТЦ "Компас")

ул. К.Маркса, д. 72/21 (или пр.Победы, д. 2)

Важно отметить, что деревья, отданные на переработку, должны быть чистыми: без игрушек, мишуры, дождика и других украшений.