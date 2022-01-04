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Происшествия4 января 2022 8:00

В Курске загорелся дом

Пожар произошел ночью 4 января
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Пожар удалось потушить за 11 минут

Пожар удалось потушить за 11 минут

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о загорании дома по адресу ул. Семеновская поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области в 00:16.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №2,№4,№8 г. Курска, сотрудники полиции, газовая служба, работники скорой помощи и электрических сетей.

Пожар был локализован в 00:49, а ликвидировали пламя в 01:00.

В результате загорания в жилом деревянном доме размером 6х8 метров, огнем повреждена внутренняя отделка стен и потолка по всей площади.