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Здоровье2 января 2022 10:18

Вакцинацию против ковид завершили более 613 тысяч курян

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Курян призывают вакцинироваться от ковид

Курян призывают вакцинироваться от ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 636 511 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 613 490.

В больницах и стационарах региона с COVID-19 и пневмониями находятся 958 человек, на ИВЛ – 84 (девять – инвазивная, 75 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 2 января с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 82 109 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 71 - за последние сутки.