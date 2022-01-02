Вакцинацию против ковид завершили более 613 тысяч курян

Курян призывают вакцинироваться от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 636 511 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 613 490.

В больницах и стационарах региона с COVID-19 и пневмониями находятся 958 человек, на ИВЛ – 84 (девять – инвазивная, 75 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 2 января с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 82 109 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 71 - за последние сутки.