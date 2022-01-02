В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 958 курян

В регионе сохраняется режим повышенной готовности по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах региона с COVID-19 и пневмониями находятся 958 человек, на ИВЛ – 84 (девять – инвазивная, 75 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 2 января с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 82 109 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 71 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба на 2 января с начала пандемии от ковид скончался 2 041 курянин.

В том числе за последние сутки - мужчина 63 лет и женщины 74, 75, 89, 95 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.