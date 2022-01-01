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Звезды1 января 2022 13:54

В Курске пройдет фестиваль "Рождественская сказка"

Он состоится 11 января
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Каждый коллектив может представить театрально-музыкальную постановку на тему Рождества Христова

Каждый коллектив может представить театрально-музыкальную постановку на тему Рождества Христова

Фото: Светлана ВОЛКОВА

11 января пройдет VI фестиваль-конкурс «Рождественская сказка», который ежегодно проводится на базе школы № 7 им. А.С. Пушкина.

Мероприятие проводится при поддержке комитета образования города и отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии.

Участниками фестиваля могут стать детские творческие коллективы образовательных организаций (возраст - от шести до 18 лет).

Каждый коллектив может представить театрально-музыкальную постановку на тему Рождества Христова с музыкальным сопровождением, пояснили в администрации Курска.