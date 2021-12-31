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Политика31 декабря 2021 10:17

На новогодних каникулах будут дежурить более десяти тысяч курских спасателей

Объявлен режим повышенной готовности
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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МЧС будет работать в режиме повышенной готовности до 10 января

МЧС будет работать в режиме повышенной готовности до 10 января

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Более десяти тысяч сотрудников МЧС и 1200 единиц техники будут задействованы в обеспечении безопасности Курской области во время новогодних и рождественских праздников.

С 30 декабря и до 10 января подразделения территориального пожарно-спасательного гарнизона Курской области будут работать в режиме повышенной готовности.

- В готовности силы и средства аэромобильной группировки Главного управления. Запланировано проведение почти 370 массовых мероприятий на 214 объектах. На особом контроле - места проведения мероприятий, посвященных Рождеству Христову. Рождественские богослужения пройдут в 46 храмах, всего на учет взят 61 наиболее значимый культовый объект, - сказали в МЧС региона.