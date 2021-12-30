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Общество30 декабря 2021 10:31

Участковый из Курской области стал «Человеком года»

Николай Ковынев из Курчатова получил почетное звание в номинации «За верность долгу»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В должности участкового МО МВД России «Курчатовский» Николай служит чуть больше года

В должности участкового МО МВД России «Курчатовский» Николай служит чуть больше года

Фото: УМВД России по Курской области.

Специальная комиссия общественников положительно оценила работу лейтенанта полиции Николая Ковынева в обеспечение безопасной жизни курчатовцев и присвоила ему звание «Человек года» в номинации «За верность долгу».

Отметим, что в должности участкового МО МВД России «Курчатовский» Николай служит чуть больше года. В зоне его обслуживания четыре микрорайон города атомщиков, где проживает порядка 3500 человек. Также в его ведении общественный порядок в месте скопления жителей - новом парке «Теплый берег».