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Общество30 декабря 2021 9:00

Курский Дед Мороз получил справку об отсутствии судимости

За документом молодой человек пришел в костюме новогоднего волшебника
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Необходимые документы для курянина подготовили в кротчайшие сроки

Необходимые документы для курянина подготовили в кротчайшие сроки

Фото: УМВД России по Курской области.

Справка об отсутствии судимости понадобилась курянину для того, чтобы устроиться на работу в государственное учреждение, где он в новогодние праздники на утренниках будет играть роль Деда Мороза.

Соответствующая заявка была оставлена на портале Госуслуг.

В пресс-службе УМВД по Курской области рассказывают, что для молодого человека в кротчайшие сроки в установленном порядке подготовили необходимые документы и пригласили для их получения.

За справкой он пришел в костюме Деда Мороза, так как через пару часов уже собирался на детский утренник.