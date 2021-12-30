Курский Дед Мороз получил справку об отсутствии судимости

Необходимые документы для курянина подготовили в кротчайшие сроки Фото: УМВД России по Курской области.

Справка об отсутствии судимости понадобилась курянину для того, чтобы устроиться на работу в государственное учреждение, где он в новогодние праздники на утренниках будет играть роль Деда Мороза.

Соответствующая заявка была оставлена на портале Госуслуг.

В пресс-службе УМВД по Курской области рассказывают, что для молодого человека в кротчайшие сроки в установленном порядке подготовили необходимые документы и пригласили для их получения.

За справкой он пришел в костюме Деда Мороза, так как через пару часов уже собирался на детский утренник.