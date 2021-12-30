В Курской области от ковид скончались еще восемь человек

Печальная статистика продолжает пополняться Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По оперативным данным оперштаба на 30 декабря в регионе от коронавируса скончались 2023 человека.

В том числе за последние сутки – мужчины – 62, 62, 63, 65 лет; женщины – 51, 62, 66, 70 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 995 человек, на ИВЛ – 77 (9 – инвазивная, 68 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 634 622 человека, из них полностью завершили вакцинацию – 611 878 .