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Общество29 декабря 2021 15:13

Спасатели предупредили курян об опасности выхода на лед

Во время рейда на Тускари было больше десятка рыбаков
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Лед на реках пока неоднородный

Лед на реках пока неоднородный

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На реках и водоемах региона начался период становления льда. Спасатели отмечают, что сейчас лед не однородный. Возле берега его толщина может составлять до десяти сантиметров, а на открытых участках, там, где течение – меньше трех. Тогда как безопасным для выхода одного человека считается лед толщиной от семи сантиметров. Особую опасность представляют места, где много растительности. Там лед не бывает крепким никогда, рассказали в МЧС.

Инспекторы Центра ГИМС провели профилактический рейд по реке Тускарь, где встретили более десяти рыбаков, некоторые из которых были вместе с детьми. Любителей подледного лова рыбы проинструктировали о правилах поведения на воде, напомнили основные методы самоспасения.

Особое внимание спасатели просили уделять безопасности детей во время каникул. Без присмотра не оставлять их вблизи замерзших водоемов, ежедневно напоминать им о том, что это опасно.