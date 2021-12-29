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Общество29 декабря 2021 12:05

Курянка заплатит более пяти тысяч рублей за незаконно спиленную сосну

В регионе продолжается усиленное патрулирование гослесфонда
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В регионе продолжают работать елочные базары

В регионе продолжают работать елочные базары

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

28 декабря в ходе патрулирования государственными лесными инспекторами комитета природных ресурсов, совместно с сотрудниками ОМВД России по Щигровскому району было установлено, что жительница Щигровского района незаконно спилила сосну.

Женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Причиненный ею ущерб составил более пяти тысяч рублей.

- Данный факт свидетельствует о наличии признаков уголовного преступления, предусматривающего ответственность по ст. 260 УК РФ. Материалы переданы в правоохранительные органы, - рассказал председатель комитета природных ресурсов Константин Поляков.

Государственными лесными инспекторами продолжается усиленное патрулирование лесов, направленное на выявление незаконных рубок.