Курянка заплатит более пяти тысяч рублей за незаконно спиленную сосну

В регионе продолжают работать елочные базары
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
28 декабря в ходе патрулирования государственными лесными инспекторами комитета природных ресурсов, совместно с сотрудниками ОМВД России по Щигровскому району было установлено, что жительница Щигровского района незаконно спилила сосну.
Женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов.
Причиненный ею ущерб составил более пяти тысяч рублей.
- Данный факт свидетельствует о наличии признаков уголовного преступления, предусматривающего ответственность по ст. 260 УК РФ. Материалы переданы в правоохранительные органы, - рассказал председатель комитета природных ресурсов Константин Поляков.
Государственными лесными инспекторами продолжается усиленное патрулирование лесов, направленное на выявление незаконных рубок.