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Общество29 декабря 2021 10:53

Сотрудники Госавтоиспекции раздали юным курянам новогодние подарки

В Курске прошла акция "Полицейский Дед Мороз"
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - Госавтоинспекция КО

фото - Госавтоинспекция КО

Фото: материалы пресс-служб

Акция "Полицейский Дед Мороз" уже стала традиционной.

Сотрудники Госавтоинспекции в костюмах Снегурочки и Деда Мороза останавливали водителей, в машинах у которых были несовершеннолетние дети, и при наличии детского удерживающего устройства, дарили ребятам новогодние подарки.

Не остались без подарков и прилежные пешеходы, которые соблюдали Правила дорожного движения. Им полицейские вместе с новогодними подарками вручили еще и световозвращающие элементы, чтобы они стали заметнее в тёмное время суток и избежали ДТП.