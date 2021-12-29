Сотрудники Госавтоиспекции раздали юным курянам новогодние подарки

фото - Госавтоинспекция КО Фото: материалы пресс-служб

Акция "Полицейский Дед Мороз" уже стала традиционной.

Сотрудники Госавтоинспекции в костюмах Снегурочки и Деда Мороза останавливали водителей, в машинах у которых были несовершеннолетние дети, и при наличии детского удерживающего устройства, дарили ребятам новогодние подарки.

Не остались без подарков и прилежные пешеходы, которые соблюдали Правила дорожного движения. Им полицейские вместе с новогодними подарками вручили еще и световозвращающие элементы, чтобы они стали заметнее в тёмное время суток и избежали ДТП.