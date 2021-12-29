В Курской области колледжу искусств выделили 10 млн рублей на музыкальные инструменты

Также на эти средства в колледже смогут обновить мебель Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На выделенные средства сотрудники Суджанского колледжа искусств смогут купить новые музыкальные инструменты и учебную литературу для студентов. Также предоставленной суммы хватит и для обновки мебели.

Сейчас в колледже обучаются 110 человек в том числе по таким специальностям, как сольное и хоровое пение, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, инструментальное исполнительство, хоровое дирижирование. На его базе созданы творческие коллективы, казачьи и фольклорные ансамбли, которые выступают на концертных площадках Орла, Липецка, Воронежа и Москвы.