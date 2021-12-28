Фольклорный ансамбль из Курска стал лауреатом международного конкурса

фото - администрация КО Фото: материалы пресс-служб

Стали известны итоги международного конкурса «Мечтай с Музыкантофф». Курскую область на соревнованиях представлял фольклорный ансамбль «Ларец» под руководством Анны Кунавиной. Коллектив стал лауреатом I степени.

«Мечтай с Музыкантофф» – многожанровый фестиваль по разным направлениям: вокал, хореография, театральное искусство, инструментальное исполнительство, семейное творчество и т.д. Всего на конкурс поступило более 8 тысяч заявок из России, Польши, Украины, Армении, Грузии, Германии, Франции и других стран.