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Общество28 декабря 2021 12:11

Фольклорный ансамбль из Курска стал лауреатом международного конкурса

Музыкальный коллектив одержал победу в номинации «Вокал. Народный вокал. Смешанная категория»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

Стали известны итоги международного конкурса «Мечтай с Музыкантофф». Курскую область на соревнованиях представлял фольклорный ансамбль «Ларец» под руководством Анны Кунавиной. Коллектив стал лауреатом I степени.

«Мечтай с Музыкантофф» – многожанровый фестиваль по разным направлениям: вокал, хореография, театральное искусство, инструментальное исполнительство, семейное творчество и т.д. Всего на конкурс поступило более 8 тысяч заявок из России, Польши, Украины, Армении, Грузии, Германии, Франции и других стран.