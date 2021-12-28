Курская область получит почти 55 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса

Основную часть финансирования пустят на три региональных проекта Фото: Архив "КП"

Выделенные средства пойдут на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2022 году.

Область реализует три региональных проекта: по поддержке самозанятых, начинающих и потенциальных предпринимателей, а также действующих организаций для их развития и расширения.

В администрации региона рассказывают, что предусмотрены консультации, бесплатные обучающие программы, помощь в продвижении товаров на интернет-площадках, выходе на внешние рынки, инжиниринговые услуги. Важная составляющая – финансовая поддержка, это гранты для социальных предприятий, льготное кредитование, поручительства.