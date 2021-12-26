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Здоровье26 декабря 2021 12:38

За сутки ковид подтвердился у 151 курянина

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе работают пункты вакцинации

В регионе работают пункты вакцинации

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 26 декабря с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 81 445 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В том числе 151 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба на 26 декабря с начала пандемии от ковид умерли в регионе 1 996 человек.

В том числе за последние сутки - мужчины 56, 73, 75 лет; женщины 64, 70, 72, 70, 79 лет, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.