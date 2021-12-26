За сутки ковид подтвердился у 151 курянина

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 26 декабря с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 81 445 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В том числе 151 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба на 26 декабря с начала пандемии от ковид умерли в регионе 1 996 человек.

В том числе за последние сутки - мужчины 56, 73, 75 лет; женщины 64, 70, 72, 70, 79 лет, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.