В Курске 27 и 28 декабря отключат электричество в Железнодоржном округе

В Центральном и Сеймском округах электричество отключать не будут Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщается, что электричества лишат жителей 17 улиц в Железнодорожном округе.

С 9:30 до 16:00 обесточат дома по адресам: Луговская, 3-67 и 2-98, Комсомольская, 31-81 и 22-66, первый Комсомольский переулок, 7-32 и 9-33, второй Комсомольский переулок, 1-25 и 2-24, третий Комсомольский переулок, 1-55 и 2-52, Комсомольский проезд, 8-40, Лазурная, 2-84, 1-93, Курбатовка, 2-64, Борзеновская, 21-49, 12-46, Пост Кривец, 1г, 1к, 1в, 1д, Малый Кривецкий переулок, 1-9, 2-10, Тимская, 2-66, 1-41, 2-й Тимской переулок, 1-15, 2-10, 3-й Тимской переулок, 2-16, 1-13, 4-й Тимской переулок, 1-13, 2-14, 5-й Тимской переулок, 1-15, 2-10, 6-й Тимской переулок, 5.

В Центральном и Сеймском округах отключений не запланировано.

Справки по телефону: 26-32-10.