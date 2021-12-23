В Курске пройдет конкурс «Юный виртуоз» им. Г.В. Свиридова

В конкурсе примут участие 60 юных пианистов из детских школ искусств Курска Фото: архив "КП"

XII городской конкурс «Юный виртуоз» проходит ежегодно в декабре. Посвящен он дню рождения и творчеству нашего великого земляка - Г.В. Свиридова.

Учредителем является управление культуры города Курска, организатор – Детская школа искусств №1 им. Г.В. Свиридова.

В мероприятии примут участие 60 юных пианистов из курских детских школ искусств. В этом году в конкурсную программу входят произведения русской и зарубежной классики.

Оценивать выступления конкурсантов в четырёх возрастных группах будет профессиональное жюри.

Конкурс пройдет в очном формате с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.