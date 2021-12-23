В Курске пройдет конкурс «Юный виртуоз» им. Г.В. Свиридова

В конкурсе примут участие 60 юных пианистов из детских школ искусств Курска
Фото: архив "КП"
XII городской конкурс «Юный виртуоз» проходит ежегодно в декабре. Посвящен он дню рождения и творчеству нашего великого земляка - Г.В. Свиридова.
Учредителем является управление культуры города Курска, организатор – Детская школа искусств №1 им. Г.В. Свиридова.
В мероприятии примут участие 60 юных пианистов из курских детских школ искусств. В этом году в конкурсную программу входят произведения русской и зарубежной классики.
Оценивать выступления конкурсантов в четырёх возрастных группах будет профессиональное жюри.
Конкурс пройдет в очном формате с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.