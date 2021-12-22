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Общество22 декабря 2021 13:30

Курянин получил 2,9 млн рублей за гибель пчел

Получить компенсацию с сельхозпредприятия жителю Суджанского района Курской области помогли судебные приставы
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Компенсация была выплачена не сразу

Компенсация была выплачена не сразу

Фото: Архив "КП"

Виновным в гибели пчел оказалось одно региональное сельскохозяйственное предприятие. Компенсация долго не выплачивалась и судебному приставу-исполнителю пришлось наложить запрет на регистрационные действия в отношении собственности аграрников. Под запрет попали 33 автотранспортных средства и более сотни земельных участков.

Вскоре такие меры подействовали на руководство агрофирмы, и моральный и материальный вред за гибель пчел в размере 2,9 миллионов рублей перечислили на счет фермера в полном объеме. Исполнительное производство завершено.