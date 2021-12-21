В Курской области выберут самую необычную елку

фото - администрация КО Фото: материалы пресс-служб

Голосование проходит в рамках конкурса «Свет Рождества». Его инициаторы - региональный комитет образования и центр развития творчества детей и юношества.

Свои работы на конкурс прислали уже более 180 школьников из всех районов региона. Это самые разнообразные арт-объекты: елочки из дерева, фетра, павлиньих перьев и других необычных материалов

Голосование продлится до 27 декабря. Итоги конкурса подведут 28 декабря.

Выбрать самую необычную ёлку и проголосовать можно по ссылке http://komobr46.ru/fir/.