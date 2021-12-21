Курская область получит около 745 миллионов на реализацию IT-проектов

Средства будут выделены из федерального бюджета Фото: Архив "КП"

С 2022 года будет усилена работа по целому ряду IT-проектов, в частности, продолжат обеспечивать безопасный доступ к информационным системам и к интернету в школах.

Также обещают не оставить без внимания и единую службу оперативной помощи гражданам по номеру «122».

Помимо этого, будет создана необходимая инфраструктура на участках мировых судей для приёма исковых заявлений в электронном виде и проведения заседаний судов в режиме ВКС.

До 2024 года сформируют единый цифровой контур в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы. Это упростит процесс получения медпомощи курянами и уменьшит бумажную нагрузку на врачей.

Сообщается, что на эти и другие цели Курская область получит около 745 млн рублей субсидий из федерального бюджета.