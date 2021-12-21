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Общество21 декабря 2021 11:54

Инфекционный госпиталь при Курской областной больнице откроют 27 декабря

Корпус в торжественной обстановке передадут в ведение врачей
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

Основные строительные работы были завершены 15 декабря: закончили внутреннюю отделку и монтаж тяжёлого медицинского оборудования, укомплектовали реанимационное отделение. С 20 декабря уже готовят палаты.

Сообщается, что медперсонал набран, обучен и готов приступить к работе. После проведения санитарной обработки госпиталь сможет принять первых пациентов.

- Несмотря на все трудности и сложности — переделку и усовершенствование типового проекта, ожидание федерального финансирования, мы завершаем этот проект в максимально возможные сроки. Самое главное, что в новом году медперсонал сможет работать с пациентами в плановом режиме, в максимально комфортных условиях и на новейшем оборудовании, - сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.