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Общество21 декабря 2021 9:27

В курский перинатальный центр поступило современное оборудование

Ожидается поставка аппарата искусственной гипотермии для выхаживания недоношенных
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Поступил в медучреждение и аппарат УЗИ экспертного класса

Поступил в медучреждение и аппарат УЗИ экспертного класса

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областной перинатальный центр поступило современное оборудование для предоставления высокотехнологичной помощи женщинам и новорожденным.

Закуплен реанимобиль для оказания экстренной специализированной акушерско-гинекологической помощи. Он оснащен мониторами, аппаратом ИВЛ, перфузорами. Эти устройства позволяют следить за жизненными показателями и их поддерживать.

Поступил в медучреждение и аппарат УЗИ экспертного класса с высокой точностью изображения и возможностью 3D-визуализации. Он будет использоваться при скринингах для выявления пороков развития плода.

Ожидается поставка аппарата искусственной гипотермии для выхаживания недоношенных младенцев. Этот прибор помогает бороться с развитием гипоксически-ишемической энцефалопатии. Также в перинатальный центр поступят электрокоагулятор, две моечно-дезинфекционные машины и источник холодного света для эндоскопических манипуляций.

Всего на закупку этого оборудования из областного бюджета было выделено 50 млн рублей.