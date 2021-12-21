В курский перинатальный центр поступило современное оборудование

Поступил в медучреждение и аппарат УЗИ экспертного класса
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В областной перинатальный центр поступило современное оборудование для предоставления высокотехнологичной помощи женщинам и новорожденным.
Закуплен реанимобиль для оказания экстренной специализированной акушерско-гинекологической помощи. Он оснащен мониторами, аппаратом ИВЛ, перфузорами. Эти устройства позволяют следить за жизненными показателями и их поддерживать.
Поступил в медучреждение и аппарат УЗИ экспертного класса с высокой точностью изображения и возможностью 3D-визуализации. Он будет использоваться при скринингах для выявления пороков развития плода.
Ожидается поставка аппарата искусственной гипотермии для выхаживания недоношенных младенцев. Этот прибор помогает бороться с развитием гипоксически-ишемической энцефалопатии. Также в перинатальный центр поступят электрокоагулятор, две моечно-дезинфекционные машины и источник холодного света для эндоскопических манипуляций.
Всего на закупку этого оборудования из областного бюджета было выделено 50 млн рублей.