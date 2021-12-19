Еще 171 житель Курской области заразился коронавирусом

По данным оперштаба на 19 декабря, в Курской области заразился коронавирусом еще 171 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 83, Железногорск - 24, Курский район - девять, Курчатовский - восемь, Солнцевский - шесть, Золотухинский - пять, Касторенский и Конышевский районы, Рыльск - четыре, Глушковский, Мантуровский, Октябрьский и Рыльский - по три, Горшеченский, Кореневский, Советский - по два, Дмитриевский район, Льгов, Льговский, Фатежский, Щигровский и Железногорский - по одному. Всего в регионе зарегистрировано 80 329 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 243 человека, на ИВЛ – 94 (10 – инвазивная, 84 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 1 944 пациента (+7; мужчины – 39, 70, 70, 78 лет; женщины – 55, 61, 73 года), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 621 691 человек, обе прививки сделали – 589 044.