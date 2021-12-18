Еще восемь курян скончались от COVID-19

В регионе продолжают работать пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 18 декабря в регионе от ковид скончались 1 937 человек.

В том числе за последние сутки – мужчина – 54, 69, 69 лет; женщины – 51, 58, 64, 71, 78 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 201 человек, на ИВЛ – 98 (16 – инвазивная, 82 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 620 993 человека, из них полностью завершили вакцинацию – 587 840 .