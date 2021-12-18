В Курской области за сутки коронавирус выявили еще у 171 человека

По данным оперштаба на 18 декабря, в Курской области коронавирус выявили еще у 171 человека. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 72, Железногорск – 29, Беловский и Курский – по 8, Октябрьский – 7, Глушковский, Щигры – по 6, Льгов – 5, Поныровский и Советский – по 4, Горшеченский, Суджанский и Рыльск – 3, Кореневский и Льговский – по 2, Касторенский, Хомутовский, Конышевский, Рыльский, Суджа – по одному. Всего зарегистрировано 80 158 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 201 человек, на ИВЛ – 98 (16 – инвазивная, 82 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 1 937 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 620 993 человека, из них полностью завершили вакцинацию – 587 840 .