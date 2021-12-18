В Курске в ДТП с участием такси пострадали два человека

Среди пострадавших - 14-летний подросток Фото: Архив "КП"

По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по улице Полевая со стороны улицы Кривецкая в направлении улицы Малых. Поворачивая налево на регулируемом перекрёстке, он не предоставил преимущество в движении ехавшему навстречу автомобилю «Рено Логан» с логотипом сервиса такси, за рулем которого был 38-летний водитель.

В результате ДТП пострадали два человека: 66-летний пассажир «Рено Логан» и 14-летний пассажир «Лады Гранты».

Полиция выясняет все причины и обстоятельства аварии.