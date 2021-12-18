В Курской области до конца года заменят 238 лифтов

Всего до 2025 года планируют заменить более 1500 лифтов Фото: Архив "КП"

В своем телеграмм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт проинформировал, что оборудование уже заменено в многоэтажках Курска, Железногорска, Курчатова, Курчатовского района, пос. К. Либкнехта, Щиграх.

Всего установлено 198 новых кабин. Оставшиеся работы должны закончить до конца года.

- До конца 2025 года по программе капремонта предстоит заменить более 1500 лифтов, у которых закончился срок эксплуатации, - сообщает глава региона.