Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 декабря 2021 7:12

В Курской области до конца года заменят 238 лифтов

Работы проводятся при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего до 2025 года планируют заменить более 1500 лифтов

Всего до 2025 года планируют заменить более 1500 лифтов

Фото: Архив "КП"

В своем телеграмм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт проинформировал, что оборудование уже заменено в многоэтажках Курска, Железногорска, Курчатова, Курчатовского района, пос. К. Либкнехта, Щиграх.

Всего установлено 198 новых кабин. Оставшиеся работы должны закончить до конца года.

- До конца 2025 года по программе капремонта предстоит заменить более 1500 лифтов, у которых закончился срок эксплуатации, - сообщает глава региона.